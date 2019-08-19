Зоозащитники чудом смогли спасти собаку в Челябинске

Четвероногий друг застрял в камышах второго озера.

В субботу, 17 августа, во всемирный день бездомных животных, челябинским зоозащитникам удалось спасти собаку, застрявшую в камышах. Операция по спасению проходила ночью, поэтому работа волонтеров усложнилась в два раза.

Дело в том, что вечером зоозащитникам поступил звонок из Тракторозаводского района. Садоводы из СНТ «Тракторосад 4» сообщили об истошном лае животного, который доносился из камышовых зарослей.

«Уже в восьмом часу вечера на телефон поступил звонок. Женщина очень просила приехать на спасение собаки, которая застряла где-то в камышах на берегу второго озера и воет уже вторые сутки. На сборы не было времени, темнело. И если собака находилась в воде так долго, счёт шёл уже на минуты», — рассказали в гуманном отлове собак и кошек Челябинска и УрФО.

Местные предоставили волонтерам: фонари, квадроцикл и пару лодок. Собаку нашли. Но даже инвентарь не помог с первого раза достать животное. Из-за болотистой местности лодка застревала. Только с третей попытки удалось достать четвероного друга. Им оказалась небольшая дворняга похожая на пуделя. Животное тут же отвезли в ветклинику.

Утром следующего дня нашлась и хозяйка животного. Женщина прочитала в интернете о чудесном спасении пса и тут же выехала в клинику. Оказалось, что Жулька, так зовут пса, живет с хозяйкой уже 13 лет и ни разу не убегал. Также женщина поделилась, что пес иногда выл, тем самым надоедал соседям. По мнению хозяйки, именно соседи могли стать причастными к исчезновению пса. Ведь сам он не мог бы переплыть такое большое расстояние.