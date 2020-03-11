«Осторожно, гололёд!»: в ГИБДД напомнили, как вести себя на скользкой дороге

Особое внимание просят родителей уделить детям.

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Из-за перехода температуры из плюса в минус и наоборот дороги Челябинска периодически покрываются. В пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинску предупредили водителей и пешеходов и напомнили об основных правилах безопасности.

«В связи с изменением температуры окружающего воздуха и образованием наледи на проезжей части в утреннее и ночное время всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно осторожными. Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам. Особенно внимательными водители должны быть в тех случаях, когда поблизости оказываются дети, которые в силу своего возраста могут начать перебегать проезжую часть»,— сообщил сотрудник отдела пропаганды городской ГИБДД Андрей Юрин.

Кроме того, автомобили должны пропускать колонны снегоуборочной техники и не создавать помех, оставляя свой транспорт на обочинах.

Пешеходам следует быть осторожными не меньше, чем водителям: перед тем, как начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что все машины остановились полностью. Родители должны как можно чаще напоминать своим детям о правилах дорожного движения. И, конечно же, на одежде как детей, так и взрослых, должны быть световозвращающие элементы, которые позволят водителям заметить пешехода в ночное время суток.