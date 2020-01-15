Метели и гололедица ожидаются завтра в Челябинской области

Об ухудшении погоды объявил региональный гидрометцентр.

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Челябинский гидрометцентр объявил об ухудшении погоды, которое произойдет в регионе завтра, 16 января. Область накроет сильный и мокрый снег, возможны метели, а на дорогах образуется значительная гололедица.

«Водителям просьба быть внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Также напоминаем о работе круглосуточной диспетчерской службы 8(351)237-88-92», — сообщили в региональном Миндротрансе.

В горных местностях к сильному снегу добавятся порывы ветра до 20 метров в секунду.

«16 января повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — добавили в Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Жителей призывают к осторожности, а также предостерегают о том, что может увеличиться количество ДТП. Южноуральцам вновь стоит готовиться к заторам на дорогах всех уровней: местного, муниципального и федерального.