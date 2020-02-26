Осталась всего неделя, чтобы определить регионы, где пройдёт фестиваль уличного искусства

Челябинская область пока занимает вторую строчку в голосовании.

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В период с 15 апреля по 30 октября в трёх регионах России пройдёт фестиваль уличного искусства «Культурный код». И в нём примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут более сотни масштабных работ в городской среде.

И в социальной сети «Вконтакте» проходит онлайн-голосование за выбор этих трёх городов, где пройдёт «Культурный код». Долгое время Челябинская область удерживала лидирующие позиции, но сейчас активно вступили в бой представители Республики Татарстан. Третью строчку с большим отрывом занимает Ленинградская область.

Осталась всего неделя до завершения голосование — оно будет закрыто третьего марта. Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев отдать свой голос за проведение международного уличного фестиваля.

«Наши города должны выглядеть ярче. Тем более, есть хорошие примеры. Так, Сатка гордится международным фестивалем Satka Street Art Fest», — написал глава региона в своем «Инстаграм».

Поддержать Челябинскую область в голосовании за проведение «Культурного кода» можно здесь.