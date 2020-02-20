Голосовать за проведение фестиваля уличного искусства в Челябинске призвал Алексей Текслер

Губернатор вспомнил историю с «гостеприимным граффити».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал всех южноуральцев голосовать за проведение международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

«Помните историю с граффити „Девушка встречает гостей“ на доме по улице Труда? Рисунок закрасили, это вызвало волну негодования в СМИ и соцсетях. Я тогда высказал свою позицию: наши города должны выглядеть ярче. Тем более, есть хорошие примеры. Так, Сатка гордится международным фестивалем Satka Street Art Fest», — написал глава региона в своем «Инстаграм».

Проголосовать все желающие могут по ссылке.