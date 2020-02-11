Фестиваль уличного искусства может пройти в Челябинской области

В рамках него предусмотрена художественная роспись фасадов домов.

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В 2020 году в России пройдёт фестиваль уличного искусства «Культурный код», в котором современные художники и общественные деятели устраивают творческие встречи, обмениваются опытом. Также в рамках проекта на фасадах домов будут созданы масштабные работы, а художники станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом.

И Челябинская область также подала заявку на проведение данного фестиваля. В социальной сети «Вконтакте» с 10 февраля по 3 марта проходит народное онлайн-голосование за выбор тех трёх городов, которые станут площадками для проведения этого масштабного креативного фестиваля.

«Для молодых людей важно создавать возможности для самореализации. Так, благодаря проекту „Культурный код“ творческая молодёжь сможет проявить себя и изменить окружающий мир в лучшую сторону. Уверен, что всем специальным мероприятиям будет оказана всесторонняя поддержка в регионах», — поделился руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

В период с 15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около ста масштабных работ.