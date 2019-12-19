Основная цель Правительства на ближайшие годы — создание новых рабочих мест

Алексей Текслер прокомментировал доклад о социально-экономическом развитии региона.

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В Челябинске состоялось последнее в 2019 году заседание правительства области. Министр экономического развития Иван Куцевляк сообщил, что существует два варианта развития прогноза: базовый и оптимистичный. Последний может быть реализован при благоприятных обстоятельствах.

«Рост экономики позитивно отразиться на социальной сфере. История прогнозирует стабильную инфляцию, реальная зарплата будет расти к 2020-2024 году на 0,4% процента по базовому варианту, 2025-2030 год на 1,8%, 2031-2035 годы на 1,4% в год. По оптимистичному варианту прогноза среднегодовой прирост составит 3,2% по всему периоду, что будет обусловлено в том числе эффектом локализации на территории Челябинской области национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости". В результате ожидается среднегодовой рост реальных располагаемых нижних доходов населения в среднем на 0,1% по базовому варианту и на 2,4% по оптимистичному варианту», — отметил в своем докладе Иван Куцевляк.

Министр отметил, что результатом социально-экономического развития в долгосрочной перспективе должен стать рост благосостояния граждан, а также рост численности, продолжительности и качества жизни населения. С учетом параметров развития отраслей экономики в социальной сфере, в рамках прогноза ожидаемая продолжительность жизни возрастет до 81 года.

Глава региона Алексей Текслер прокомментировал доклад, отмечая, что обеспокоен замедлением роста объемов инвестиций.

«Хочу обратить внимание, что за этими "сухими" цифрами стоит видение нашего с вами долгосрочного будущего. Благодаря деятельности федерального правительства и центрального банка, сегодня у нас действительно период низкой инфляции, ниже 4%. Есть тенденция, что она будет снижаться. При этом мы видим динамику замедления роста объемов инвестиций, и в целом эта динамика актуальна почти для всех регионов, за исключением отдельных, где реализуются крупные масштабные инвестиционные проекты. У нас таких крупных масштабных инвестиционных проектов нет, поэтому меня беспокоит ситуация с инвестициями», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор сообщил, что недавно утвердил индивидуальный инвестиционный план, в котором половину занимает работа уже имеющихся предприятий, а вторую половину займут новые компании. Основной целью правительства области является создание новых рабочих мест, в первую очередь это касается малого и среднего бизнеса.

Также глава региона подчеркнул, что он ориентируется на оптимистичный сценарий социально-экономического развития региона, по которому рост экономики должен увеличиться на 5%.