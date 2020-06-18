Челябинцев просят прекратить делать клумбы из автомобильных покрышек

Жителям города напоминают, что шины могут быть опасны для окружающей среды.

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Жителей Челябинска просят не украшать дворы и клумбы старыми автомобильными покрышками. С такой просьбой к челябинцам обратился заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

«Это отходы III — IV класса опасности. Они выделяют токсины, отравляющие экосистему. Покрышки плохо смотрятся в городе, ведь они неестественны для природы», — отмечает замглавы Челябинска.

Вместо старых покрышек жителям предлагают оформлять клумбы безопасными материалами, например деревом, камнями или габионами (металлическими сетками, заполненными камнями). Если не красить их в яркие цвета, то клумбы будут гармоничны и внешне привлекательны, но главное — они будут безопасны.