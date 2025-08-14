Осень в Челябинске будет одной из самых теплых за последние 30 лет

Особенно жарким станет октябрь

Осень в этом году в Челябинске может стать самой теплой за последние 30 лет. Октябрь, по прогнозам специалистов, будет значительно теплее климатической нормы. Об этом ИА «Первое областное» рассказали метеорологи «Яндекс Погоды».

Ожидается, что в сентябре и ноябре температура воздуха будет значительно выше климатической нормы, то есть средних значений последних 5—10 лет и показателей прошлого года. А у октября есть все шансы стать самым жарким за последние 10 лет.

В сентябре осадки прогнозируются в пределах средних показателей, при этом дождей будет в три раза больше, чем в 2024 году. В октябре осадков выпадет немного больше климатической нормы и показателей последних 5—10 лет, а также почти в два раза больше, чем годом ранее.

В ноябре прогнозируется в 1,5 раза больше осадков, чем в 2024 году. Специалисты отмечают, что дождей и снега осенью-2025 будет в два раза больше по сравнению с прошлым годом.