Челябинская область вошла в топ‑5 регионов России по темпам капремонта жилья

За первый квартал 2026 года на Южном Урале отремонтировали 124 многоквартирных дома

Фонд развития территорий опубликовал рейтинг регионов по выполнению капитального ремонта в первом квартале 2026 года. Челябинская область заняла место в пятерке лучших, сообщает портал «ФедералПресс».



За три месяца в регионе привели в порядок 124 многоквартирных дома. Лидером списка стала Свердловская область — там отремонтировали 380 домов. Также в топ‑5 вошли Волгоградская область (173), Башкортостан и Краснодарский край (по 132 дома).



В целом по России за январь — март строительно-монтажные работы завершили в 2976 домах общей площадью 10,2 миллиона квадратных метров.