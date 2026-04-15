Южноуральцы могут присоединиться к онлайн-фестивалю «Игры России»

Событие приурочено к Году единства народов России

Жители Челябинской области могут присоединиться к онлайн-фестивалю «Игры России». Его запустили в рамках проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«У каждого региона нашей страны есть свои игры, которые передавались из поколения в поколение и являются важной частью культурного кода. Жители Челябинской области смогут поделиться такими играми и внести вклад в наполнение общего сборника. Через такие простые форматы дети знакомятся с традициями, учатся взаимодействовать друг с другом, проявлять уважение к культуре своего и других народов», — подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

С 15 апреля на базе сервиса «Другое дело» можно будет заявить игры, которые связаны с культурой, традициями, историей народов или регионов России. Заявить можно как известные игры, так и авторские практики. Материалы для включения в сборник принимаются до 15 сентября.

Участие в фестивале могут принять все желающие от 14 лет. По ссылке нужно заполнить информацию об игре, ее истории, ее правила. После этого нужно опубликовать пост во «ВКонтакте», в котором будет описана и наглядно показана игра. В тексте необходимо указать проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и добавить хештеги #ФлагманыОбразования #ДругоеДело #РоссияСтранаВозможностей.

Игры соберут в цифровой сборник, а самые интересные будут представлены в финале проекта «Флагманы образования».