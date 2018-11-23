/ В гонке за «Экспо-2025» Екатеринбург уступил Осаке

Столица Урала дошла до финального голосования, обойдя Азербайджан, однако уступила третьему по населению городу Японии.

На Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, проходящей в Париже, завершилось голосование за страну, которая примет на своей территории «Экспо-2025». За право на всемирную выставку боролись три страны: Россия (Екатеринбург), Азербайджан (Баку) и Япония (Осака). Каждая из стран представила проекты, разработанные для презентаций объектов и инфраструктуры выставки.

Первым из гонки выбыл Азербайджан. Он набрал всего 23 голоса, уступив Екатеринбургу (48 голосов) и Осаке (она набрала 85). Впрочем, уже во втором туре столица Урала проиграла третьему по населению городу Японии.

Таким образом, «Экспо-2025» проведет Осака. Отметим, во втором туре за Страну восходящего солнца отдали 92 голоса. Россия набрала всего 61 голос.