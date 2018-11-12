/ На международной туристской выставке в Казахстане ждут южноуральскую делегацию

Взаимодействие региона с азиатской страной развивают каждый год.

Туризм в северные регионы Республики Казахстан планирует развивать Челябинская область. Гостей из соседнего государства также охотно принимают на Южном Урале. Вновь обсудить взаимодействие, познакомиться с туристическим потенциалом Казахстана, туроператорами, представителями правительств удалось на XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Удалось подписать 75 двусторонних документов между государственными органами и компаниями дружественных стран. Будут разработаны порядка 100 маршрутов.

За 2018 год, после Форума межрегионального сотрудничества, прошедшего в Челябинской области, более 50 российских делегаций посетили Казахстан с целью бизнес-миссий, продвижения молодежных программ, культурных, научных, образовательных мероприятий.

На региональные обмены приходится порядка 70 процентов двустороннего товарооборота, тоже об этом уже говорилось, при этом наиболее активны Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Готовой объем торговли каждой из этих трех областей с казахстанскими партнерами составляет порядка одного миллиарда долларов. — сообщил президент Владимир Путин.

Первое событие для Челябинской области уже запланировано. Делегация отправится на международную выставку KITF в апреле 2019 года. Мероприятие пройдет в Алматы. В 2020 году делегация из Казахстана приедет в Челябинскую область для участия в саммите ШОС.

Говоря о развитии въездного туризма, мы делаем особу ставку на Республику Казахстан в силу географической близости, наличия комфортных транспортно-логистических условий, отсутствия таможенных, языковых и социокультурных барьеров. За последние четыре года в Челябинской области сформировался насыщенный календарь мероприятий, где отдельной строкой выделяется фестиваль казахского национального творчества «Туган жер», который в этом году собрал рекордное количество участников — свыше 5 тысяч. На полях форума всегда возникает большое количество вариаций для взаимодействия с Республикой Казахстан, особенно учитывая тот факт, что Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Считаю, что права стать площадкой саммитов мы добились, в том числе, после успешно проведенного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в прошлом году, получив заслуженные высокие оценки представителей двух стран. — прокомментировал Борис Дубровский.

Отметим, что добраться из Казахстана в Челябинск теперь гораздо проще. Помимо поезда появился прямой самолет из Астаны. А в скором времени планируют запустить авиасообщение с Алматы.