/ Осадки с градом и сильный ветер ожидают Челябинскую области

25 июня на территории региона прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев о непогоде, которая ожидается во вторник, 25 июня. По данным синоптиков в этот день на территории Южного Урала возможны грозы, град, днем при грозах отдельные порывы ветра 15−20 м/с.



В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что при усилении ветра и осадков в виде града необходимо ограничить выход из зданий. Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.



