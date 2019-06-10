/ Град, грозы и сильный шторм пришли в Челябинскую область

Погода резко испортилась во второй половине дня.

Погода резко испортилась в Челябинской области. О вероятности сильных дождей, гроз и крупного града после обеда 10 июня сообщили в МЧС. Сотрудники ведомства предупредили, что ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду — это сильный шторм по шкале Бофорта.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. — напомнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что, по данным Челябинского гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются на Южном Урале также 11 и 12 июня.