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сегодня в 16:33
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/ Град, грозы и сильный шторм пришли в Челябинскую область

Град, грозы и сильный шторм пришли в Челябинскую область

Погода резко испортилась во второй половине дня.
сегодня в 15:21
  |  Общество

Погода резко испортилась в Челябинской области. О вероятности сильных дождей, гроз и крупного града после обеда 10 июня сообщили в МЧС. Сотрудники ведомства предупредили, что ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду — это сильный шторм по шкале Бофорта.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. — напомнили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Отметим, что, по данным Челябинского гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются на Южном Урале также 11 и 12 июня.

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Комментарии

17:43, 10.06.2019
В саду застал. В половине 4 часа

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Руслан Давлетчин
15:49, 10.06.2019
Елена,
Елена Синявина
15:46, 10.06.2019
Руслан, пост о грозах, шквалистом ветре и т.п. и тут Вы со шпалами по копеечным ценам
Руслан Давлетчин
15:45, 10.06.2019
Елена, смысле ветром занесло
Елена Синявина
15:43, 10.06.2019
Руслан, Вам их ветром занесло?
Владимир Радкевич
15:40, 10.06.2019
Савелий, пару минутный ливень!!!!
Руслан Давлетчин
15:39, 10.06.2019
Продам шпалы два сорта очень хорошего качество совсем за копейки можно сказать по челябинской области, цена 350, 250 р 89507256030 или пиши лс

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