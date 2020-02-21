Благодатный огонь привезут в Челябинск за день до Пасхи

Об этом сообщил митрополит Григорий.

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В этом году благодатный огонь из Иерусалима доставят в столицу Южного Урала накануне Пасхи. Она отмечается 19 апреля, а святыня прибудет уже 18 числа, рассказал владыка Григорий на заседании Архиерейского совета Челябинской митрополии.

Благодатный огонь — одна из главных святынь в православии. Верующие считают его чудодейственным. Его выносят из Гроба Господня во время особого богослужения, которое проводят в Великую субботу — день перед Пасхой. Это символ воскрешения Иисуса — его выхода из гробницы в скале.

В Челябинске благодатный огонь традиционно доставляют в кафедральный Свято-Симеоновский собор.

Пасха относится к важнейшим христианским праздникам. Считается, что в этот день Иисус Христос воскрес после распятия.