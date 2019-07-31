Второй Международный кинофестиваль «Предчувствие» пройдет в Челябинске с 5 по 12 сентября. 4 и 5 сентября в рамках фестиваля и Всероссийского Питчинга Дебютантов пройдет первый челябинский питчинг кинопроектов.
Для начала разберемся: что такое питчинг? Это публичная презентация и защита кинопроектов, сценариев или сценарных заявок, перед Экспертным советом для нахождения лиц или организаций, заинтересованных в реализации этого проекта.
Каждый, кто мечтал снять свой фильм, получит возможность презентовать свой сценарий и получить профессилнальные отзывы от экспертов кино.
Фильмы кинофестиваля «Предчувствие» — это кино будущего, размышления кинематографистов о том, каким может стать наш мир, исследование матрицы вероятности происхождения событий, эксперименты с формами и технологиями.
Питчинг пройдет в категориях: «Игровое кино» (полный и короткий метр), «Документальное кино». В конкурсе смогут принять участие дебютанты до 35 лет из Челябинской области и других регионов России, желающие снять свой фильм в регионе.
Для участия в питчинге необходимо заполнить анкету до 26 августа. В заявке автор должен представить свою фильмографию, биографию, информацию о проекте, а также приложить синопсис проекта.
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