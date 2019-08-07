На Южном Урале стартовал второй этап фестиваля «Марафон талантов»

Творческие коллективы выступили в Магнитогорске.

На Южном Урале дали старт второму этапу областного народного конкурса «Марафон талантов». Поучаствовать в фестивале могли как творческие коллективы, так и исполнители с индивидуальными номерами. Второй этап проводится зонально в территориальных округах в форме конкурсной программы. Сегодня, 7 августа, зональный этап проходит в Магнитогорске.

«На выступление приехали 30 коллективов из Бредов, Варны, Карталов. Выступали как взрослые, так и дети. Один из ансамблей прибыл составом в 21 человек, а с ними группа поддержки. Они приехали из Чесмы на 5 автобусах», — рассказал сайту «Первый областной» сотрудник медиахолдинга ОТВ.

Весь август в городах региона будут проходить зональные этапы. По результатам второго этапа конкурса жюри выберет 30 победителей в каждом округе, они выступят на гала-концерте, а также получат дипломы лауреата областного народного конкурса «Марафон талантов» и памятный подарок.

По итогам выступления на гала-концерте жюри выберут победителей в нескольких номинациях.