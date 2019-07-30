Челябинский фестиваль активного стиля жизни состоится в эту субботу

Территория центрального входа в парк имени Гагарина превратится в мультиформатную площадку.

«Мы предлагаем тебе провести идеальный летний день, в котором уместится все то, о чем ты и твои друзья грезили всю рабочую неделю в ожидании выходных»,

— пишут организаторы в соцсетях.