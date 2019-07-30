«Fresh fest» — городской фестиваль активного стиля жизни. Организаторы уверяют, что это самое яркое событие этого лета.
Фестиваль пройдет 3 августа с 11.00 до 19.00 в центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина.
«Fresh fest» состоится впервые, но даже на дебютное мероприятие ожидается уже больше 20 тысяч гостей. Главная идея фестиваля — провести выходной активно, вместе со своей семьей и друзьями.
«Мы предлагаем тебе провести идеальный летний день, в котором уместится все то, о чем ты и твои друзья грезили всю рабочую неделю в ожидании выходных», — пишут организаторы в соцсетях.
Мультиформатное мероприятие не ограничивается одной темой, все найдут то, что им интересно. В программе для гостей и жителей города запланированы фотозоны, зоны виртуальной реальности, фудкорт, летний кинотеатр, сцена, где пройдут концерты местных исполнителей. Также пройдут мастер-классы по рисованию, составлению съедобных букетов, английский клуб. Будет организована детская зона и зона спорта, где будут представлены автомобили, программы от фитнес-центров, территория «Трактора». Порадует гостей и бьюти-зона: барбер-шопы и студии красоты расскажут о своих услугах и интересных предложениях.
Участниками являются местные компании, которые подготовят свои интерактивные площадки.
Полная программа появится скоро в группе фестиваля.
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