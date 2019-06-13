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сегодня в 10:25
Все экспонаты «Музея природы» сгорели в южноуральском нацпарке «Таганай»
Сотрудники парка подозревают, что здание подожгли.
/ Веломарафон, фестиваль ухи и автомобильного туризма пройдут летом на Южном Урале

Веломарафон, фестиваль ухи и автомобильного туризма пройдут летом на Южном Урале

«Первый областной» рассказывает, куда отправиться на выходные и хорошо провести время.
сегодня в 17:47
  |  Культура
Традиционно в Челябинской области на лето запланировано множество событий. Каждые выходные южноуральцы и гости региона могут посетить новые мероприятия. Их ждут фестивали, уже ставшие классикой, и уникальные события. Например, Первый фестиваль автомобильного туризма.

В территориях осознали, что событийный туризм – это прекрасная возможность не только разово привлечь гостей, но и предложить им интересные маршруты, объекты, экскурсии, чтобы наполнить уик-энд впечатлениями по максимуму, сформировать отложенный туристический поток. Каждый район пытается найти свою «изюминку». — рассказал директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.
ИЮНЬ

22-23 июня: Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества пройдет в 27-й раз. Место проведения Бажовского фестиваля не изменилось с прошлого года — это село Демарино Пластовского района. Впервые на фестиваль приедет известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин.

29-30 июня: Ильменский фестиваль авторской песни пройдет в 43-й раз. Новшество — завершающий концерт Ильменки состоится в Сатке, на площади у ДК «Магнезит». Неизменной остаётся насыщенная концертная программа: конкурс авторской песни, поэтический турнир и, конечно, «Ильменский звездопад».

22 июня: «Гонка героев» в Чебаркуле.

22 июня: кросс-кантри веломарафон «Среднеуральская сотня» в посёлке Вишнёвогорск.

23 июня: забег «Озёрный край» вокруг озера Аракуль.

ИЮЛЬ

6 июля: в Троицке состоится областной праздник плуга — Сабантуй. На фестивале можно посетить национальные подворья, узнать, как в старину жили татары, башкиры, казахи, попробовать чак-чак, беляши, бешбармак, приобрести мясо и деликатесы для домашнего стола. Сабантую предшествует научно-практическая конференция «Расулевские чтения», посвящённая проблемам ислама в России.

6 июля: в Брединском районе разожгут купальские костры: здесь состоится фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим». Гости смогут стать участниками «Лаборатории сказительства» и послушать исторические русские и башкирские песни, былины и старины так, как их сказывали сотни лет назад.

6 июля: в Челябинске пройдет летний семейный фестиваль городской среды «Всё просто». В этом году он состоится на площадке за торговым городом «Алмаз». В программе: дизайн-маркет, мастер-класс для взрослых и детей, лекторий, уличный театр.

13-14 июля: в Златоусте в 4 раз состоится Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия. Бесплатные экскурсии в оружейные мастерские, кузнечные мастер-классы и ярмарка оставят воспоминания надолго.

13-14 июля: в Усть-Катавском городском округе на реке Юрюзань будет проходить Х рыболовный фестиваль «Голавль». Особенностью фестиваля является бережное отношение к окружающей среде — каждую пойманную рыбку измерят линейкой, сфотографируют и отпустят в реку.

20-21 июля: в развлекательном комплексе «Курочкино» пройдёт IV Фестиваль народных напитков на Южном Урале, где можно будет попробовать квасы, морсы, медовуху от местных производителей.

20-21 июля: в Коркино состоится Первый ежегодный фестиваль автомобильного туризма. Новый для Челябинской области фестиваль объединит всех, кто любит путешествовать на своей машине. Здесь планируется выставка тюнинга, соревнования внедорожников, а также испытания на выносливость для пеших туристов — им предстоит преодолеть полосу препятствий.

АВГУСТ

10 августа: в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа состоится ярмарка «На рудниках». Гостей ярмарки ждут экскурсии по местным достопримечательностям, показ короткометражных мультфильмов на тему экологии, маркет-зона, квесты и многое другое.

10 августа: на Аркаиме состоится гастрономический фестиваль «Крынка», где можно будет попробовать традиционную кухню народов Урала.

16-18 августа: в Троицке пройдет фестиваль реконструкторов «Южный рубеж».

18 августа: в Усть-Катаве мероприятие «Фестиваль ухи». Он представляет собой гастрономический конкурс: участникам предстоит приготовить самую ароматную и наваристую рыбную похлёбку.

25 августа: в Троицке фестиваль «Уральская крепость» в парке «Гардарика».

Автор: Екатерина Красных
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