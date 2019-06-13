Веломарафон, фестиваль ухи и автомобильного туризма пройдут летом на Южном Урале

«Первый областной» рассказывает, куда отправиться на выходные и хорошо провести время.

Традиционно в Челябинской области на лето запланировано множество событий. Каждые выходные южноуральцы и гости региона могут посетить новые мероприятия. Их ждут фестивали, уже ставшие классикой, и уникальные события. Например, Первый фестиваль автомобильного туризма.



В территориях осознали, что событийный туризм – это прекрасная возможность не только разово привлечь гостей, но и предложить им интересные маршруты, объекты, экскурсии, чтобы наполнить уик-энд впечатлениями по максимуму, сформировать отложенный туристический поток. Каждый район пытается найти свою «изюминку». — рассказал директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

ИЮНЬ



22-23 июня: Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества пройдет в 27-й раз. Место проведения Бажовского фестиваля не изменилось с прошлого года — это село Демарино Пластовского района. Впервые на фестиваль приедет известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин.



29-30 июня: Ильменский фестиваль авторской песни пройдет в 43-й раз. Новшество — завершающий концерт Ильменки состоится в Сатке, на площади у ДК «Магнезит». Неизменной остаётся насыщенная концертная программа: конкурс авторской песни, поэтический турнир и, конечно, «Ильменский звездопад».



22 июня: «Гонка героев» в Чебаркуле.



22 июня: кросс-кантри веломарафон «Среднеуральская сотня» в посёлке Вишнёвогорск.



23 июня: забег «Озёрный край» вокруг озера Аракуль.



ИЮЛЬ



6 июля: в Троицке состоится областной праздник плуга — Сабантуй. На фестивале можно посетить национальные подворья, узнать, как в старину жили татары, башкиры, казахи, попробовать чак-чак, беляши, бешбармак, приобрести мясо и деликатесы для домашнего стола. Сабантую предшествует научно-практическая конференция «Расулевские чтения», посвящённая проблемам ислама в России.



6 июля: в Брединском районе разожгут купальские костры: здесь состоится фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим». Гости смогут стать участниками «Лаборатории сказительства» и послушать исторические русские и башкирские песни, былины и старины так, как их сказывали сотни лет назад.



6 июля: в Челябинске пройдет летний семейный фестиваль городской среды «Всё просто». В этом году он состоится на площадке за торговым городом «Алмаз». В программе: дизайн-маркет, мастер-класс для взрослых и детей, лекторий, уличный театр.



13-14 июля: в Златоусте в 4 раз состоится Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия. Бесплатные экскурсии в оружейные мастерские, кузнечные мастер-классы и ярмарка оставят воспоминания надолго.



13-14 июля: в Усть-Катавском городском округе на реке Юрюзань будет проходить Х рыболовный фестиваль «Голавль». Особенностью фестиваля является бережное отношение к окружающей среде — каждую пойманную рыбку измерят линейкой, сфотографируют и отпустят в реку.



20-21 июля: в развлекательном комплексе «Курочкино» пройдёт IV Фестиваль народных напитков на Южном Урале, где можно будет попробовать квасы, морсы, медовуху от местных производителей.



20-21 июля: в Коркино состоится Первый ежегодный фестиваль автомобильного туризма. Новый для Челябинской области фестиваль объединит всех, кто любит путешествовать на своей машине. Здесь планируется выставка тюнинга, соревнования внедорожников, а также испытания на выносливость для пеших туристов — им предстоит преодолеть полосу препятствий.



АВГУСТ



10 августа: в посёлке Слюдорудник Кыштымского городского округа состоится ярмарка «На рудниках». Гостей ярмарки ждут экскурсии по местным достопримечательностям, показ короткометражных мультфильмов на тему экологии, маркет-зона, квесты и многое другое.



10 августа: на Аркаиме состоится гастрономический фестиваль «Крынка», где можно будет попробовать традиционную кухню народов Урала.



16-18 августа: в Троицке пройдет фестиваль реконструкторов «Южный рубеж».



18 августа: в Усть-Катаве мероприятие «Фестиваль ухи». Он представляет собой гастрономический конкурс: участникам предстоит приготовить самую ароматную и наваристую рыбную похлёбку.



25 августа: в Троицке фестиваль «Уральская крепость» в парке «Гардарика».



Автор: Екатерина Красных

