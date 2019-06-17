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/ В Челябинской области пройдет первый фестиваль любительской песни под гитару «Новый день»

В Челябинской области пройдет первый фестиваль любительской песни под гитару «Новый день»

Мероприятие состоится в Красноармейском районе.
сегодня в 14:17
  |  Культура

В Челябинске пройдет первый региональный фестиваль любителей песен под гитару. Мероприятие состоится в середине лета, с 19 по 21 июля, а идея его проведения появилась у председателя оргкомитета «Новый день» Олега Долгова. Его поддержал Валерий Ярушин, советский и российский певец, один из основателей ВИА «Ариэль», который будет председателем жюри.

Этот фестиваль задуман, как фестиваль памяти моих друзей, которых, к сожалению, уже нет. Это светлый человечище, руководитель клуба «Этап», солист хора ЧТЗ — Чаптыков Шакир, романтик и просто весёлый парень, автор песен Тамаев Марат, мой учитель и наставник, автор и исполнитель Ашмарин Андрей. — рассказал сайту «Первый областной» председатель оргкомитета фестиваля Олег Долгов.
В рамках встречи, 20 июля, пройдет творческий вечер Валерия Ярушина и гостевой концерт с участием автора-исполнителя, барда, Екатерины Романовой, барда и автора песен Александра Мичурина, поэта и члена союза писателей России Владимира Кузмичёва, а также Александра Гильмана, поэта и барда и других исполнителей. Также приедут гости из Башкирии, Курганской, Свердловкой и др. областей.

Фестиваль создан по принципу авторской песни. Конкурс пройдет по трём номинациям. В каждом участники могут выбрать из 3 направлений: бардовская песня, рок, популярная музыка. Есть несколько обязательных условий для участия: авторы, исполнители и коллективы обязательно должны быть любителями, песни исполняются на языках народов России под гитару.

Мы делаем фестиваль всеформатный. У нас любой любитель, дворовый музыкант, студент или мужчина с завода, который в свободное время любить играть на гитаре, может прийти участвовать в конкурсе. — пояснил Олег Долгов.

Для участия в конкурсе нужно подать письменную заявку и пройти прослушивание. Лица и коллективы, не прошедшие прослушивание, допускаются к участию в фестивале в рамках «Свободного микрофона». Фестиваль пройдет в поселке Сычево, Красноармейский район. Подробную информацию ищите в группе Челябинский фестиваль «Новый день» во «ВКонтакте».

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Комментарии

Наталья Бычкова
15:53, 17.06.2019
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