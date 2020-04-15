Анализы на COVID-19 из Челябинска больше не будут отправлять в новосибирский «Вектор»

Схема подтверждения коронавируса изменилась.

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В Челябинской области обновили статистику по подтвержденным случаям заражения коронавирусом COVID-19. Теперь зараженных в регионе 55 человек, об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Все пациенты, находящиеся на госпитальных базах, стабильны. Тяжелых случаев заболевания нет», — отметил глава региона.

За вчерашние сутки также уже выписаны из больниц 9 человек. Теперь число выздоровевших достигло 22. На данный момент с условно-подтвержденным диагнозом остается лишь один человек. Также у южноуральцев проведено более 1300 тестов на коронавирус.

И теперь, по решению главного санитарного врача Российской Федерации, в Челябинской области меняется схема по подтверждению первичных диагнозов.

«Мы перестали отправлять условно-положительные тесты в новосибирский „Вектор“. Теперь главной лабораторией становится наш Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области. Условно-положительные анализы теперь будут верифицироваться региональным Роспотребнадзором», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также подчеркнул, что весь персонал и оборудование лаборатории готовы к этой работе.