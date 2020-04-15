Главный инфекционист Челябинской области по видеосвязи доложила губернатору о ситуации с больными

Медучреждение готово к приему новых пациентов.

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В инфекционном отделении больницы № 8 города Челябинска продолжают получать лечение больные коронавирусом Covid-19. Как рассказала заведующая этим медучреждением Екатерина Стенько, госпитальная база и медперсонал полностью готовы к приему достаточного количества пациентов.

«У нас сейчас готово 150 коек, в обычном режиме их 125. Кислород подведен ко всем койкам. Также у нас сейчас точно готово 20 реанимационных мест. При необходимости также можем увеличить это число», — рассказала Екатерина Стенько.

Также заведующая инфекционным отделением больницы № 8 поделилась, что персонал и пациенты обеспечены всем необходимым — ситуация с медикаментами и средствами защиты стабильная. Периодически приходят надбавки, все проблемы быстро решаются.

«Основная масса пациентов находится в удовлетворительном состоянии, несколько сейчас в средней тяжести. Это те, кто поступили к нам в последние 2-3 дня, поэтому они еще требуют серьезного внимания», — отметила врач-инфекционист.

Также Екатерина Стенько поделилась, что хоть в медицинском коллективе сейчас тревожно, но все медики работают слаженно и дружно.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88. Также работает чат с оператором горячей линии в приложении «Интерсвязь. Умный город».