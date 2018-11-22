/ Орден Дружбы получит Борис Дубровский в год своего 60-летия

Указ о вручении награды уже подписан.

Подарок государственной важности получил губернатор Борис Дубровский в свой день рождения 22 ноября. Его наградили Орденом Дружбы. Диплом с соответствующим указом уже вручен. Борис Дубровский как раз находится в Москве в командировке и может принять подарок лично.

Указ президента Российской Федерации от 21 ноября о награждении Орденом Дружбы Бориса Александровича Дубровского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. — говорится в дипломе.

Напомним, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому исполнилось 60 лет. Поздравить его спешат знакомые, друзья и коллеги со всех уголков Земли. Например, видеооткрытку уже прислал путешественник Федор Конюхов, находящийся в Новой Зеландии. Поздравления озвучили представители ХК «Трактор» и президент Федерации хоккея России.