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/ Борис Дубровский наградил активную молодежь и пообщался с ней в неформальной обстановке

Борис Дубровский наградил активную молодежь и пообщался с ней в неформальной обстановке

Губернатору предложили зарегистрироваться в соцсетях.
сегодня в 11:39
  |  Общество

Молодежная ассамблея Челябинской области — место, где более ста талантливых и молодых южноуральца получили награды от губернатора Бориса Дубровского. Активисты всех направлений в возрасте от 14 до 30 лет были отмечены за достижения науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. 53 из них получили стипендию губернатора.

На молодежной ассамблее Челябинской области мы по традиции отмечаем представителей молодежи, кто вносит значительный вклад в развитие культуры, спорта, других значимых социальных направлений. В этом году принято решение увеличить размер губернаторской стипендии и премии имени Поляничко до 30 тысяч рублей. Рассчитываю, что эти премии станут для вас стимулом к дальнейшей созидательной работе. — отметил Борис Дубровский.

Представителям общественных организаций области в неформальной обстановке удалось пообщаться с губернатором. Там активисты задавали интересующие их вопросы и рассказывали о деятельности за 2018 год. Например, руководитель ШСТО ЮУрГГПУ Андрей Альгин уточнил, смогут ли студенческие строительные отряды поучаствовать в возведении объектов для саммитов ШОС и БРИКС.

Сегодня особенно востребована ваша молодая энергия и интеллект. Впереди перед Челябинской областью стоят важные стратегические задачи, мы готовимся принимать международные саммиты ШОС и БРИКС, и ваша помощь нам очень нужна. Мы строим город, в котором именно вам предстоит жить, и хочется понимать, что мы делаем именно то, что вы ожидаете. Традиционно всегда молодежь была двигателем прогресса, вы формируете новые идеи, и я желаю вам, чтоб они были всегда креативными и талантливыми. Поздравляю всех стипендиатов и лауреатов 2018 года, желаю вам, дорогие друзья, новых успехов и крупных побед. — ответил Борис Дубровский.

После неформальной встречи ребята смогли сделать «молодежные» фотографии с губернатором Челябинской области. Борис Дубровский с радостью позировал со всеми для селфи.

А палку специальную вы не взяли с собой сегодня? — пошутил губернатор.

После встречи с молодежью губернатор задумался о том, чтобы создать аккаунт в «Инстаграм».

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