/ Южноуральцы примут участие в «Стартап-марафоне» для IT-предпринимателей

Прием заявок завершается.

Событие призвано помочь начинающим ИТ-предпринимателям избежать типичных ошибок и вопреки всем стереотипам построить успешный бизнес

На сцену выйдут спикеры — действующие предприниматели и эксперты Фонда. Евгений Дорофеев, трекер ФРИИ расскажет, как построить продажи в он-лайн-бизнесе, а инвестиционный аналитик Арман Айриян раскроет методики оцен-ки инвестиционной привлекательности проектов и моменты, на которые обращают внимание инвесторы при принятии решения. Мероприятие завершится масштаб-ной экспертной сессией в стиле speed dating, где команды общаются с инвестора-ми, экспертами и известными ИТ-предпринимателями, и получают от них обратную связь, а иногда и офферы на инвестиции.

Участие в мероприятии бесплатное, а сам формат лучше всего подходит для тех, кто уже сейчас работает над прототипом, нуждается в инвестициях; про-дает, но верит, что можно лучше; а также для тех, кто разработал рабочую версию продукта, но не решается перейти к первым продажам.

Эксперты конференции — «звезды» уральского IT-рынка:

Дмитрий Широносов, генеральный директор группы компаний EveryPixel

Дмитрий Морозов, со-учредитель 3DiVi

Сергей Ведерников, основатель сервиса «Квартирка.ру»

Ильдар Чуракаев, директор Digital-агентства Xpage

Иван Димитров, руководитель компании Alpha Games

Николай Комраков, руководитель компании Real Games

Тимур Мухамедзянов, директор Акселератора ИТ-Парка.

21 сентября, «Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, д. 31. Начало в 16.00.

Для зарегистрированных участников событие бесплатно. Оформить билет можно по ссылке

Организатор: Фонд развития интернет-инициатив — самый активный венчурный фонд Восточной Европы.