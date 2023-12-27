Опыт Челябинской области в наставничестве обсудили перед президиумом Госсовета

Алексей Текслер рассказал о профилактике дефицита кадров на промышленных предприятиях

27 декабря президент России Владимир Путин проведет итоговое заседание Государственного совета, которое будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. А накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер на семинаре-совещании по его подготовке рассказал о наставничестве на производстве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер в качестве члена Госсовета РФ работал в группе по теме «Наставничество на производстве как актуальная технология воспроизводства трудовых ресурсов реального сектора экономики». Он рассказал о программе наставничества на промышленных предприятиях Челябинской области.

Эта программа решает проблему дефицита кадров. Ее реализация находится на личном контроле губернатора. Напомним, ранее глава региона выделил средства на поддержку наставников для начинающих специалистов на промпредприятиях.

«Сегодня при общем дефиците кадров тема наставничества приобретает особый смысл. Первое, что мы сделали в этом году, — это разработали программу наставничества на производствах, стимулирование наставников. Из регионального бюджета также выделяем средства для наставников. Две трети уходит на предприятия ОПК и одна треть на промышленные предприятия, которые занимаются импортозамещением. Это хорошая практика, мы видим, что процесс наставничества на наших промышленных предприятиях усилился» , — пояснил Алексей Текслер.

Он также добавил, что в этом году была введена награда — знак отличия «Почетный наставник».

Также на совещании обсудили итоги Года педагога и наставника. Алексей Текслер подчеркнул, что важно сделать так, чтобы каждый год был не менее внимательным к учителям.

«Министерство просвещения провело конкурс по лучшим практикам, у нас были лидеры, в том числе абсолютные. Мы провели большой форум наставников на уровне УрФО, на котором делились опытом люди разных профессий, причем не только старшие, но и молодые люди, которые, получив определенный опыт, тоже могут быть наставниками. Очень важно, чтобы мы, наработав эту практику в этом году, ее сохранили, усилили. А наилучшие мероприятия и достижения продлили и в последующих годах», — резюмировал губернатор Челябинской области.