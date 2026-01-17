Челябинские наставники назвали рабочие методы обучения начинающих специалистов

Истории профессионалов, которые делятся своим опытом и знаниями с новыми сотрудниками

Сильная школа наставничества в заводской среде всегда отличала Южный Урал. Сегодня звание «наставник» стало применяться более широко: обучение молодых кадров активно ведется в строительстве, транспортной сфере, общепите. К Международному дню наставничества, который отмечают 17 января, корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с теми, кто готов делиться опытом и знаниями в профессии.



Работа сложная и ответственная

В научно-производственном объединении «Электромашина» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) сегодня активно развивают школу наставничества. После учебного центра, который функционирует на базе предприятия, соискатели приходят в цеха, где им предстоит освоить практические навыки в условиях реального производства. В цехе сборки блоков и жгутов наставниками ведется обучение сразу нескольких групп учеников с августа прошлого года.

«Работа в нашем цехе сложная и ответственная, нужно быть очень внимательным, очень много проводов и мелких деталей. Стать наставником мне предложило начальство. Из учебного центра ребята приходят к нам хорошо подготовленными, но им порой не хватает практики: многие процессы нужно, как говорится, на пальцах разъяснить. В цех сегодня требуются сотрудники, и в моих же интересах обучить как можно больше ребят. Работы у нас хватит на всех», — говорит монтажник сборочного цеха НПО «Электромашина» Наиль К.





На предприятии Наиль трудится уже 12 лет. После техникума его забрали в армию, а потом он сразу пришел работать в сборочный цех. Позже получил высшее техническое образование и диплом монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Считает, что морально был готов стать наставником для молодых.

«Педагогического образования у меня нет, но подход к ученикам всегда нахожу. Работаем без конфликтов, дружно. Если кто-то ко мне подходит за советом, всегда подскажу. Сроков подготовки как таковых нет, но три месяца для нашей профессии — это мало. Необходимо минимум полгода работы с наставником. Есть, конечно, и выдающиеся ученики, кто схватывает на лету, но таких немного», — уточнил Наиль.

По его словам, 99% его учеников остаются работать на заводе. Большинство из них — молодые люди в возрасте до 30 лет. Помимо рабочих будней, всем коллективом выезжают на природу, участвуют в заводской жизни — и это тоже привлекает молодежь на предприятие.

«Половина коллектива — мои ученики»

Юрий Файзуллин работает на «ЧТЗ-Уралтраке» (в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением на участке разных деталей цеха высокоточных станков. По его словам, он был одним из тех немногих людей, кто стал впервые осваивать новое оборудование. А сегодня он — наставник, и более половины коллектива — это его ученики.

«В 2012 году устроился оператором на тот самый участок, где работаю сейчас. Там сначала стояли старые станки, а потом стал развиваться наш цех высокоточных станков. Оборудование с программным управлением было новым, специалистов, можно сказать, совсем не было. Сначала всего два станка работало. Линия только-только собиралась. Я начинал с простых деталей: штуцеров. Потом пошли сложнее — номенклатура у нас постоянно росла, ведь заказчикам понравилась наша работа. Сейчас делаем множество наименований штуцеров, шестеренок, крыльчаток», — рассказывает Юрий Файзуллин.





Руководство заметило его старания и смекалку и предложило перейти на должность наладчика. Как стал в 2014 году наладчиком, так сразу стали закреплять учеников. Примерно половина коллектива — это бывшие подопечные. Сейчас Юрий курирует работу одного наладчика и двух операторов. Оператор Олеся Банникова раньше была управляющей в сети супермаркетов, попала на завод, сменив профессию.

«Надо прежде всего понять человека. А все остальное, считаю, вторично. Если у него есть желание, и он может совладать хотя бы с гаечным ключом, то знания по станкам ему дать не представляет проблемы. Если допускает ошибки, то поправляешь, повторяешь пройденное — и так до тех пор, пока не запомнит. Секретов у меня никаких нет, все зависит от желания ученика. Я стараюсь ничего не утаивать. Пусть даже потом он будет на голову выше меня, я только пожелаю ему доброго пути», — говорит Юрий.

За наставничество работодатели платят

Наставников можно встретить не только в цехах, но и в кабине троллейбуса. Водитель с категорией TВ Светлана Никольская в профессии 32 года, из них 22 года — наставник.

«Людей очень много приходит в компанию. Сначала соискатели проходят курсы в учебном центре, затем их ждет учебное вождение по улицам города, но без пассажиров. Их обучают всему — где на педаль нажать, как рулем крутить. А после сдачи экзаменов в учебном троллейбусе они приходят к нам, наставникам. Сейчас у меня три курсанта — молодые девчонки»,— говорит водитель «Челябинского троллейбуса» Светлана Никольская.

По ее словам, за наставничество работодатель доплачивает от 15 до 25 тысяч рублей, если курсант обучался весь месяц, это зависит и от количества смен. Наставниками в компании становятся водители с большим стажем работы, которые имеют соответствующие знания и навыки.





«Вся техника сейчас современная, желающих работать много, но нужно понимать, что это еще и большая ответственность для наставников, которые несут материальную ответственность»,— уточнила она.

Многие ученики не скрывают, что приходят в профессию, поскольку здесь есть стабильный доход. Более того, можно выйти на пенсию досрочно (женщинам уже в 50 лет). При подписании договора с работодателем курсант обязан отработать в профессии не менее трех лет. Обучение полностью оплачивается компанией, а ученик на протяжении всего периода ежемесячно получает стипендию 45 тысяч рублей.

Фотографии предоставлены пресс-службами НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-Уралтрак», проекта «Челябинский троллейбус».