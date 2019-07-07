Опубликован список самых подорожавших за прошлый год продуктов

В топе лидеров оказались пшено, капуста и топливо для автомобилей.

Росстат опубликовал данные о наиболее подорожавших и подешевевших продуктах по итогам 2018 года. Ценники на пшено, капусту и газомоторное топливо выросли больше всего.

По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3 процента, однако цены на многие товары и услуги превзошли её, некоторые — в 17 раз. Пшено и капуста подорожали на 73,6 и 72,8 процента соответственно, что многие эксперты в Росстате связали с сокращением посевов и, как следствие, небольшим урожаем. Цены на топливо подскочили на 30,8 процентов. Сложившуюся ситуацию традиционно связывают с падением цен на нефть.

Продуктом же, который наоборот подешевел по сравнению с прошлыми годами, стала гречка. Этот факт связан с крупным урожаем, а также с ограниченностью потребления этой крупы. По той же причине снижаются цены на помидоры, огурцы и другие овощи.

По словам экспертов, с начала 2019 года больше всего в цене выросли сливочное и подсолнечное масло, мясо и бобовые.