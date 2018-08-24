/ Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте

Оборудование служит в России, Казахстане и Бразилии.

Большой вклад в развитие космической науки вносит Южный Урал. На Златоустовском машиностроительном заводе изготавливают опорно-поворотные устройства для оптических приборов обсерваторий. ОПУ производятся с 2007 года, и исправно служат на Алтае в оптико-лазерном центре, в Бразилии и Казахстане. Накануне завод представил пятое изделие. Весь цикл его производства занял год.

Эта тема была новой для нас. Поначалу были сложности, но мы их успешно преодолели. Наши заказчики, думаю, довольны, потому как договоры есть и будут подписаны еще. Наше опорно-поворотное устройство обеспечивает точность наведения до 2 секунд. — прокомментировал сайту «Первый областной» замначальника технологического отдела АО «Златмаш» Владислав Галеев.

ОПУ, которые выпускает златоустовский завод, помогают настраивать координаты телескопа и держать его на этой точке. Чтобы обеспечить высокую точность слежения за космическими объектами, качество устройства должно быть высоким. За 11 лет работы «Златмаша» у заказчика не было нареканий.