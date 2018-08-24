Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.53 +0.91 79.25 +1.05
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте

Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте

Оборудование служит в России, Казахстане и Бразилии.
сегодня в 16:09
  |  Общество

Большой вклад в развитие космической науки вносит Южный Урал. На Златоустовском машиностроительном заводе изготавливают опорно-поворотные устройства для оптических приборов обсерваторий. ОПУ производятся с 2007 года, и исправно служат на Алтае в оптико-лазерном центре, в Бразилии и Казахстане. Накануне завод представил пятое изделие. Весь цикл его производства занял год.

Эта тема была новой для нас. Поначалу были сложности, но мы их успешно преодолели. Наши заказчики, думаю, довольны, потому как договоры есть и будут подписаны еще. Наше опорно-поворотное устройство обеспечивает точность наведения до 2 секунд. — прокомментировал сайту «Первый областной» замначальника технологического отдела АО «Златмаш» Владислав Галеев.

ОПУ, которые выпускает златоустовский завод, помогают настраивать координаты телескопа и держать его на этой точке. Чтобы обеспечить высокую точность слежения за космическими объектами, качество устройства должно быть высоким. За 11 лет работы «Златмаша» у заказчика не было нареканий.

Происшествия
Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения
  
22.08.2018
Ограбление магазина в Златоусте сняли камеры видеонаблюдения
Общество
Златоустовский суд поставил точку в деле издевавшейся над детьми учительницы
21.08.2018
Златоустовский суд поставил точку в деле издевавшейся над детьми учительницы
Общество
Смелого лисенка сняли на видео жители Златоуста
  
10.08.2018
Смелого лисенка сняли на видео жители Златоуста
Общество
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
03.08.2018
Вагончик с едой для бездомных украли с территории златоустовского храма
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту
сегодня в 19:00
Челябинск станет хозяином финала Кубка мира по конькобежному спорту
Общество
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
сегодня в 18:15
Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки
Хоккей
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
сегодня в 17:51
«Трактор» уверенно переиграл «Сибирь» на Мемориале Ромазана
Общество
Первая на Южном Урале девушка-катмен готовится к бою в Челябинске
сегодня в 17:15
Первая на Южном Урале девушка-катмен готовится к бою в Челябинске
Происшествия
3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео
  
сегодня в 16:59
3-метровый динозавр сгорел на Урале. Видео
Общество
Технологии «Умного города» предлагают развивать в Челябинске
сегодня в 16:33
Технологии «Умного города» предлагают развивать в Челябинске
Общество
«Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре
сегодня в 16:12
«Царская охота» откроется на Южном Урале в октябре
Общество
Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте
сегодня в 16:09
Устройство для высокой точности космических телескопов выпустили в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6