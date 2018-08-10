/ Смелого лисенка сняли на видео жители Златоуста

Хищник не скрывал интереса к людям.

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Златоустовцы сняли на видео игривого лисенка, который то и дело прыгал перед камерой. Рыжий хищник периодически прятался под бетонной плитой, но тут же снова появлялся, подбираясь максимально близко к людям.

Вот такое чудо встретил по дороге домой. — пишет в комментарии к видео местный житель.

Местные жители сообщают, что лисенок еще совсем маленький, поэтому такой игривый. К людям его вывела мама-лиса, чтобы он не погиб с голода. У старшей хищницы была сломана челюсть, поэтому зоозащитники забрали ее на реабилитацию. А малыш так и остался жить на улице.