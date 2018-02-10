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ВЦИОМ рассказал о планах россиян на Масленицу

Большинство опрошенных собирается есть блины, но не намерено соблюдать пост.
сегодня в 11:46
  |  Общество

12 февраля начинается Масленичная неделя. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил планы россиян на предстоящие семь дней. Как оказал опрос, большинство намеревается есть блины. При этом соблюдать Пост планирует только каждый 10 респондент, а вести привычный образ жизни без ограничений — 66%.

Массово соблюдаемые обряды Масленичной недели: лакомиться блинами (планируют это делать 88% опрошенных), ходить в гости, принимать у себя родных и друзей (70%). Активные забавы этих дней пока менее популярны: участвовать в народных гуляниях намереваются 46%, сжигать чучело Масленицы — 39%. Повиниться перед близкими в день Прощеного воскресенья собираются 83% респондентов. — говорится в пресс-выпуске ВЦИОМ.

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