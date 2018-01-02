/ Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными

﻿Синоптики прогнозируют понижение температуры.

Зима властвует на территории Челябинской области. В столице региона и других районах ожидается серьезное понижение температуры. Если на 2 января метеорологи прогнозировали минус 13 градусов, то на 5 число обещают минус 21. При этом снег не спешит возвращаться.

В ближайшие дни ожидается в среднем минус 18 градусов ночью и минус 11 днем. Погода будет малооблачная, без осадков. Ветер южного направления, слабый. — сообщили сайту «Первый областной» в Гидрометцентре России.



По предварительному прогнозу, снег придет только 8 января. Точная информация появится ближе к концу праздничной недели.