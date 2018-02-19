/ Масленица в Челябинске — как это было?

Челябинцы массово проводили зиму.

На массовые мероприятия пришли около ста тысяч человек. В субботу, 17 февраля, масленицу в городе отмечали на семи площадках: на Кировке, в горсаду имени Пушкина, в саду Победы, в сквере по улице Воровского, в парке отдыха Калининского района, в парке «Металлург». Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина можно было посетить ярмарку ремесел, увидеть выступления фольклорных ансамблей и казачьих коллективов.



Публикация от Марианна Пастухова (@mariannapastukhova) Фев 17, 2018 в 1:14 PST

Публикация от Боня (@bonia2013businka) Фев 17, 2018 в 6:16 PST

В перерывах между веселыми стартами и кулачными боями челябинцам предлагали подкрепиться блинами и другой выпечкой, а также выпить горячего чая и глинтвейна. Для любителей зрелищ и активного отдыха были организованы молодецкие игры и забавы: прыжки в мешках, перетягивание каната и даже женский хоккей. Весну зазывали не только песнями, но и частушками. — рассказали в администрации Челябинска.

Празднования продолжились и в воскресенье, 18 февраля. В сквере Семьи Ленинского района устроили народные гуляния, посвященные проводам зимы. «Широкая Масленица» прошла в рамках фестиваля «Выходи гулять». Всего в Челябинской области провели 40 развлекательных мероприятий, посвященных проводам зимы.