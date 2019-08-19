Жители 59 домов Челябинска по-прежнему греют воду в кастрюлях

Наталья Котова на аппаратном совещании отчитала чиновников за отсутствие горячей воды у горожан.

Сегодня, 19 августа, на аппаратном совещании администрации Челябинска Наталья Котова подняла проблему с отсутствием горячей воды во многих домах города. Оказалось, что жители 59 многоквартирных домов по-прежнему остаются без горячей воды. Чиновники не смогли дать точного ответа, по каким причинам те или иные дома до сих пор остаются без горячего водоснабжения. Глава города потребовала назвать горожанам причины их неудобств.

«У жителей города остается мнение, что у нас 59 домов находятся без горячей воды по каким-то причинам с опрессовки. Разъясните горожанам, почему они находятся в таком состоянии», — потребовала Наталья Котова.

Так, в Металлургическом районе есть дома, у которых отсутсвуют самые простые «блага цивилизации» уже около года. На аппаратном совещании чиновники заявили, что горячую воду в домах, в которых присутствуют какие-либо поломки в системе водоснабжения, должны буду включить в течение 2-3 дней.

Напомним, шестой заключительный этап опрессовки должен закончится уже завтра, 20 августа.