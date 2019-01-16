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/ Определять характер человека по переписке научились в России

Определять характер человека по переписке научились в России

Российские программисты составляют психологический портрет человека по его переписке с помощью компьютерной программы.
сегодня в 20:07
  |  Общество

Российские специалисты научились определять характер человека по тому, как он ведёт переписку. Об этом «Известиям» рассказали в компании «СёрчИнформ», сотрудники которой создали соответствующую компьютерную программу, называющуюся ProfileCenter.

Неоспоримое преимущество автоматического профайлинга заключается в том, что компьютер, в отличие человека, нельзя упрекнуть в субъективности. При беседе с испытуемым или даже чтении писем у эксперта могут возникнуть эмоции, которые помешают ему дать «чистую» оценку, заставят невольно усилить или приуменьшить то или иное качество личности. — пояснил один из авторов разработки Иван Бируля.

Разработка позволяет выявить степень эмоциональной устойчивости, контактности, агрессивности, а также узнать о других неизменных чертах личности. Значительная часть результатов ее проверки совпала с выводами психологов. Стоит отметить, что при этом программа исключает субъективную оценку, отмечают ее создатели.

По мнению экспертов, новая система проверки может быть использована работодателями в целях исключения утечки данных. При условии, что оцениваться будет лишь рабочая переписка.

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