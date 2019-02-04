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/ Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера

Актер челябинского театра сыграл в постановке столичного режиссера

Кукольный спектакль покажут в Москве еще несколько раз.
сегодня в 16:11
  |  Общество

Актер челябинского Молодежного театра Джамшит Садыгов исполнил роль кукловода на московской сцене. Артиста пригласили в постановку Бориса Константинова «Тишина». Режиссер уже работал с челябинцем в школе Союза театральный деятелей в Звенигороде. Там Джамшит Садыгов исполнил этюд о жизни Эдит Пиаф — полностью без слов. После этого зародилась идея спектакля.

Через несколько лет постановку решили воссоздать для широкой публики. Это случилось впервые за тринадцать лет истории Школы СТД. Из старого состава спектакля пригласили только трех человек. Среди них оказался и Джамшит.

Кукла может сказать намного больше, чем сам артист. Один её жест, одно движение производят огромное впечатление, смотришь, слушаешь — и больше ничего не надо, настолько это мощно. — поделился эмоциями Джамшит Садыгов.

В феврале и марте постановку вновь поставят в Боярских палатах в столице.

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