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/ Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера

Директор «Трактора» поблагодарил команду за стойкость характера

Иван Сеничев отметил, что и опытные, и молодые бойцы были на высоте.
сегодня в 13:13
  |  Хоккей
Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев рассказал, что главная проблема этого, 2018 года — большое количество травм — отходит на второй план. Но сейчас, к счастью, лазарет разгружается. Впрочем, во всем можно найти положительные моменты: множество травм привело в команду молодые кадры, которые поддержали опытных игроков.

Я вообще бы хотел поблагодарить команду за проявленный за последние два месяца характер. Это касается и молодежи, и опытных ребят, которые постарались их поддержать и не упустить ситуацию. Что же касается в целом молодежного резерва, он радует. Постоянное присутствие в российских сборных большого количества наших ребят и тренеров — это неоспоримый факт. — отметил Иван Сеничев.

Рассказал Сеничева и о том, как в клубе отнеслись к полемике и дебатам о сокращении бюджета. Директор «Трактора» вспоминает, как чиновники из Екатеринбурга в свое время предложили закрыть аэропорт в Челябинске во имя экономии. Такой же «глубокой экономической мыслью» стало и предложение убрать финансирование, прикрыть «Трактор» и лишить тем самым миллионник его, по сути, визитной карточки. Иван Сеничев даже пошутил, что ночью фонари на улицах города горят зря — люди-то дома сидят.

Представьте только: после 22:00 народу на улицах нет, а город весь освещается! Ужас же?! Надо выключать фонари — сэкономим большие деньги… А если серьезно, то имея бюджет значительно меньший, чем у ближайших соседей, коллектив старается показывать последние годы неплохие результаты. Думаю, понимающие люди это видят и осознают. — прокомментировал руководитель клуба.

Сейчас хоккеистам предстоит довольно сложная 4-матчевая выездная серия, а после — ряд домашних игр. К предновогодним матчам готовится развлекательная шоу-программа, розыгрыши, в общем, настоящий праздник. Всем любителям хоккея рекомендуют заранее приобретать билеты.

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