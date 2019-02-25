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/ Два советских культурных деятеля попали в реанимацию

Два советских культурных деятеля попали в реанимацию

Были госпитализированы Лидия Федосеева-Шукшина и Георгий Данелия.
сегодня в 10:29
  |  Общество

Сразу два известных советских культурных деятеля попали в реанимацию, сообщают РИА Новости. В больнице оказался известный режиссер Георгий Данелия и актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Георгий Данелия был госпитализирован 24 февраля с диагнозом «воспаление легких», после чего его ввели в состояние искусственной комы для стабилизации дыхания.

Его ввели в искусственную кому для того, чтобы стабилизировать дыхание, потому что у него инфекционное воспаление легких. Это намеренно, потому что он не может дышать. — рассказала жена режиссера о его состоянии.

С острым инфарктом вечером 24 февраля попала в реанимацию Лидия Федосеева-Шукшина. Она почувствовала боль в груди, после чего была незамедлительно госпитализирована и переведена в реанимационное отделение.

Георгий Данелия был одним из авторов сценария фильма «Джентльмены удачи», режиссером таких картин, как «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многих других.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса. В ее фильмографии более 80 кинокартин: «Калина красная», «Хождение по мукам», «12 стульев» и многие другие.

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