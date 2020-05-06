Даты проведения ЕГЭ могут быть перенесены

Решение о корректировке будет принято после окончания майских праздников.

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В стране до сих пор действует режим обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это отражается на всех аспектах жизни. В том числе и образовании. Ранее уже были перенесены сроки основных этапов сдачи ОГЭ и ЕГЭ с конца мая на 8 июня.

Теперь же даты начала сдачи государственных экзаменов может быть вновь скорректированы. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — заявил министр просвещения.

Отмечается, что в ведомстве в первую очередь заботятся о здоровье школьников, поэтому экзамены будут проводиться лишь тогда, когда они будут уверены в безопасности окружающей обстановки.

Напомним, что в данный момент обучение детей продолжает проходить в дистанционном формате. И в период ограничительных мер со школьниками, родителями и учителями работают психологи. По всей стране открыто более 160 центров психологической помощи.