Оправданная «Интерсвязь» написала ответное заявление в УФАС на «Факториал»

«Домофонные» войны в Челябинске продолжаются.

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Антимонопольная служба не нашла нарушений в действиях компании «Интерсвязь», которая установила видеодомофоны на подъездах свыше 200 многоквартирных жилых домов.

В УФАС обратилась компания «Факториал», считающая себя пострадавшей от действий «Интерсвязи». Представители «Факториала» заявили о незаконном демонтаже их домофонных систем.

В свою очередь «Интерсвязь» ответила, что все действия произведены с решения собственников и предъявила необходимые документы.

«ООО „Факториал Урал“ отказано в возбуждении дела», — сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.

«Интерсвязь» написала ответное заявление, где обвинила «Факториал» в том, что они создают препятствия, когда пытаются проинформировать жильцов о возможностях телекоммуникационного оборудования «Интерсвязи».

Демонстрационные стенды «Интерсвязи», размещенные с согласия жильцов на дверях подъездов, «Факториал» демонтирует и присылает почтой владельцам.

Решение по данному заявлению примут до 28 февраля.