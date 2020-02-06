Антимонопольная служба не нашла нарушений в действиях компании «Интерсвязь», которая установила видеодомофоны на подъездах свыше 200 многоквартирных жилых домов.
В УФАС обратилась компания «Факториал», считающая себя пострадавшей от действий «Интерсвязи». Представители «Факториала» заявили о незаконном демонтаже их домофонных систем.
В свою очередь «Интерсвязь» ответила, что все действия произведены с решения собственников и предъявила необходимые документы.
«ООО „Факториал Урал“ отказано в возбуждении дела», — сообщила пресс-секретарь челябинского УФАС России Наталья Мартынюк.
«Интерсвязь» написала ответное заявление, где обвинила «Факториал» в том, что они создают препятствия, когда пытаются проинформировать жильцов о возможностях телекоммуникационного оборудования «Интерсвязи».
Демонстрационные стенды «Интерсвязи», размещенные с согласия жильцов на дверях подъездов, «Факториал» демонтирует и присылает почтой владельцам.
Решение по данному заявлению примут до 28 февраля.