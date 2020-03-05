«Огненный столб» напугал жителей Челябинска сегодня утром

Фотографии выложили очевидцы в социальные сети.

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Удивительный рассвет наблюдали сегодня утром, 5 марта, жители Челябинска. «Огненный столб», спускавшийся с неба, и очаровал, и напугал горожан одновременно: кто-то назвал произошедшее магией, а кто-то не на шутку испугался странного явления. Причём увидеть уникальное природное явление можно было практически из любого конца города. Что же это было, и действительно ли яркий столб несёт в себе какую-то опасность, редакция сайта «Первый областной» выяснила у доцента кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергея Замоздры.

«Такие световые столбы появляются в том случае, когда свет рассеивается в кристалликах. Эти кристаллики выполняют функцию маленьких зеркал. Они медленно, как листики, опускаются в атмосфере в вертикальном направлении к земле, при этом слегка покачиваются и рассеивают свет. Опускаться они могут по несколько часов»,— рассказал эксперт.

Также Сергей Замоздра добавил, что появление подобного природного явления не связано со временем суток: здесь всё зависит от колебаний температуры и влажности. То есть чаще всего световые столбы можно увидеть в тех случаях, если, например, после тепла резко похолодало, и наоборот.

Поэтому опасаться горожанам нечего, можно просто любоваться таким уникальным природным явлением.