/ Оползень в Катав-Ивановске будут изучать в рамках госпрограммы мониторинга недр

Ученые озвучили первые выводы.

Ученые завершили исследование оползня, возникшего в лесу под Катав-Ивановском. Результаты обнадеживают: во-первых, грязевая масса, по мнению специалистов, точно дальше леса не уйдет. Во-вторых, участок, где произошел оползень, находится в зоне контакта разных горных пород. Подземные толчки заставили их сдвигаться.

Также возникновению оползня способствовало значительное количество осадков в летний период 2018 года (выше нормы на 150%). С гидрологических позиций это зона повышенной водообильности. В период обследования специалистами «Гидроспецгеология» движения грунта визуально отмечено не было. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Катав-Ивановского района.

Несмотря на положительный прогноз, оползень на горе Песчаная предложили включить в программу «Государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа». Процесс ученые назвали локальным и уникальным.