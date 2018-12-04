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/ «Порчу навели»: жители Катав-Ивановска считают, что их город прокляли

«Порчу навели»: жители Катав-Ивановска считают, что их город прокляли

Подобные мысли у них возникли из-за участившихся в последнее время происшествий. В этот раз причиной послужил пожар.
сегодня в 16:14
  |  Происшествия

Клуб в районе Магнитостроя Катав-Ивановска сгорел накануне, 3 декабря. Сообщение о возгорании здания поступило на пульт МЧС в дневное время.

Поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания в городе Катав-Ивановск. Пожар был ликвидирован в 22.30. На загорание реагировали от Противопожарной службы 8 человек, 2 единицы техники, от МЧС 12 человек, 3 единицы техники. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС Челябинской области.

Пожар попал на видео. Едкий черный дым со стороны клуба был виден с многих точек города. Одни жители города в комментариях в паблике «Подслушано Катав-Ивановск» начали делиться фотографиями и видеозаписями с происшествия, другие стали предполагать, почему в последнее время Катав-Ивановск стал жертвой различных происшествий.

Жалко. Такое ощущение, будто на наш Катав порчу навели, то одно, то другое, просто город рушится и исчезает. Обидно, правда, вообще ничего не остается, мы были там сегодня на пожаре, идут мимо мужчины, которым лет 60, и говорят: «Эх, вся молодость там прошла». Жалко. — написала в соцсетях жительница Катав-Ивановска Юлия Чернецова.

Впрочем, как отмечают другие жители города, не склонные к ностальгии, клуб уже давно находился в глубоком аварийном состоянии.

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