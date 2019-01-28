/ Данные с новых постов мониторинга воздуха будут транслироваться онлайн

Такую задачу поставил Министерству экологии глава региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил Министерству экологии региона организовать онлайн-трансляцию данных с новых постов мониторинга для населения.

Ранее два новых стационарных поста мониторинга воздуха установили в Челябинске. В работу они будут запущены в ближайшее время.

Информация с постов мониторинга качества атмосферного воздуха должна стать доступной для горожан. Необходимо обеспечить размещение сведений о состоянии воздуха в Челябинске, получаемого с постов мониторинга воздуха, в сети интернет. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Всего в Челябинске работают 10 стационарных постов, в планах — закупить еще один. В Министерстве экологии также есть два передвижных поста: лаборатории «Центра экологического мониторинга». Все это составляет масштабную сеть, позволяющую координировать усилия по регулированию выбросов загрязняющих веществ, быть в курсе ситуации во всех районах города.