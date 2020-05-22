Оплатить задолженность перед судебными приставами можно не выходя из дома

Для этого по Челябинской области работает электронный сервис.

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Оплатить задолженность перед судебными приставами можно не выходя из дома. Для этого на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». И именно с его помощью можно получить сведения и наличии задолженности, какие требования для этого имеются и, непосредственно, погасить задолженность или распечатать заполненную квитанцию. Это касается как физических, так и юридических лиц.

«Современные платежные сервисы значительно упрощают жизнь людей, избавляя их от очередей с квитанциями на оплату различных услуг и предлагая потребителям наиболее удобные средства для совершения финансовых операций. Погашение задолженностей по исполнительным производствам также можно совершить наименее затратными в плане времени действиями», — отмечают в УФССП России по Челябинской области.

Важно пользоваться официальным сайтом управления. На главной странице сразу будет доступна услуга «Узнайте о своих долгах». Далее необходимо внести фамилию, имя, отчество и при необходимости дату рождения человека, название предприятия или номер исполнительного производства.

При наличии задолженности вся информация будет доступна на месте. Там будет указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения управления, в котором находится исполнительное производство, и контактные данные судебного пристава-исполнителя.

Отметим, что прием наличных средств судебными приставами не ведется, все платежи осуществляются только путем банковских операций.