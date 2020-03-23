За нарушение карантина в Челябинской области накажут

За порядком будут следить участковые.

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Южноуральцев, которых отправили на самоизоляцию, проверят участковые. Полицейские поквартирно будут обходить людей, прибывших в Челябинскую область из зараженных коронавирусом территорий. Кого не окажется дома, тех будет ждать наказание.

Как проследить за теми, кто находится на карантине, обсудили губернатор Алексей Текслер и главный полицейский региона Андрей Сергеев.

«Коронавирус пришел в Челябинскую область: у нас один подтвержденный случай и четыре человека с подозрением на инфекцию. Хочу сказать о том, что этих случаев могло не быть, если бы люди, которые возвращаются из-за границы, относились ответственно к своему здоровью, здоровью окружающих», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор ставит задачу — наладить контакт с Роспотребнадзором и проверить каждого.

«Будет работа организованна участковых по посещению жилого сектора в рамках мер контроля по исключению нарушения карантинного режима», — сообщил Андрей Сергеев.

Сейчас создают единую систему, где соберут данные всех прилетевших в Челябинскую область. По ней и будут работать участковые. Тем, кто проигнорировал карантин и в итоге оказался зараженным, и вовсе может грозить уголовная ответственность. Также Алексей Текслер акцентировал внимание на заботе о пожилых людях. И предложил организовать для них отдельные часы посещений супермаркетов. Сейчас с владельцами сетей идут переговоры.