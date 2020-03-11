Муниципалитеты в Челябинской области поторопили с покупкой жилья для сирот

Глав попросили полностью реализовать направленные на покупку квартир федеральные средства.

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Министр социальных отношений региона Ирина Буторина на совещании с главами муниципалитетов при губернатор Челябинской области рассказала о планах на обеспечение кввартирами сирот в 2020 году. Кроме того, в докладе прозвучали итоги проделанной в этом направлении работе в году минувшем.

«В 2019 году на данные цели было предусмотрено 748 миллионов рублей, из которых 624,9 миллионов направлено из областного бюджета, еще 123 миллиона выделено из федерального бюджета. На эти средства планировали приобрести 822 квартиры, удалось купить 843 квартиры. 23,2% от общей нуждаемости. В 2020 году на данные цели направлено 737,7 миллионов рублей. 619 миллионов выделяет область, 118,8 миллионов из федерального бюджета. На эти средства планируют приобрести 777 квартир, это закроет 23,9% от потребности», — сообщила Ирина Буторина.

Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что реализовывать средства, направленные из федерального бюджета, необходимо в полной мере.

«По поводу остатков, коллеги, мы поздно объявляем конкурсы. Вам необходимо начинать проводить их раньше. Прошу проконтролировать это Ирину Буторину», — отметил губернатор.

Многие города и районы уже начали реализовывать средства, которые были направлены на покупку жилья для сирот. В строительство планирует инвестировать средства Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Трехгорный, Челябинск и несколько районов.