Летящий отель «Метеорит» может появиться в Челябинске

Астроном Николай Горькавый, набросавший эскиз в далёком 2013 году, всё ещё мечтает о возведении здания.

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Николай Горькавый, астроном и писатель, а также активный участник «метеоритной темы» в Челябинске, всё ещё верен своей идее построить в Челябинске здание-метеорит. И даже готов осуществить план на собственные деньги. Правда, пока их нет, но учёный не теряет надежду. И продолжает писать романы на эту тему.

«Николай сейчас закончил очередной роман (между прочим, называется „Юпитер — Челябинск“). Есть режиссер, готовый снять блокбастер. Горькавый говорит, если разбогатею на кино — построю на свои. Щас поискал в бумагах, нашел самый первый его набросок. Николай Николаевич эту идею буквально сымпровизировал на круглом столе „Южный Урал после метеорита“ в октябре 2013-го. А потом появился вполне себе реалистичный архитектурный эскиз»,— написал на своей странице блогер, журналист и общественный деятель Айвар Валеев.

И выложил обе фотографии на своей странице в одной из социальных сетей. На рисунке почти семилетней давности небрежно изображён эскиз будущего «летящего стеклянного отеля» по названием «Метеорит». А дизайнер Туристического портала «Карта74» изобразила его графически. Довольно необычно и очень впечатляюще. Может быть, если блокбастер всё-таки снимут и деньги появятся, оригинальный отель будет построен.

Готовы ли читатели сайта «Первый областной» к такому объекту в Челябинске?