Челябинец сделал детскую горку в своем дворе

Тот случай, когда человек сам создает праздник, а не ждет чуда.

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Вячеслав Матейчик живет на северо-западе города. В его родном районе «Парковый» нет детских горок, и мужчина вместо того, чтобы жаловаться в соцсетях и оббивать пороги ЖЭКа, решил взять инициативу в свои руки.

«Вчера вышли с сыном во двор, в обед начали, сегодня уже закончим и зальем, скоро будут кататься», — говорит Вячеслав Матейчик.

Немного усилий гарантируют, что дети из ближайших домов не станут скучать в январские праздники. Мужчина надеется, что альтруизм станет примером для соседей, ведь очень многие вещи в наших руках.